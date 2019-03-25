طريقة سحرية لإزالة بقع الزيت من الملابس

خاص البلاد / نيفين عباس

نقدم لكِ اليوم بعض النصائح التى تخلصك من بقع الزيت على الملابس بطرق آمنة لا تضر بالأقمشة

عند وقوع الزيت على الملابس بسبب الطعام قومى بإستخدام منديل وقومى بمسح البقعه به حتى لا تتعمق بالأقمشة وتفسد لون القماش سريعاً

بعد ذلك قومى بإحضار القليل من البيكينج صودا أو دقيق الذرة مع القليل من الملح أو حليب الأطفال البودرة على البقعة

ثم أتركيها لمدة ساعة وأكثر، ثم قومى بإزالة الخليط من على البقعة ستلاحظى تغيير فى لون البقعة

كررى العملية مرة أخرى حتى تجدى البقعة قد إختفت تماماً

بعد ذلك أحضرى القليل من منظف الغسيل لديكِ وضعى منه بضع قطرات مع قليل من الماء وقومى بفرك البقعة بواسطة إسفنجة ثم فرشاة للأسنان

بعد ذلك قومى بوضع الملابس بالغسالة وقومى بغسلها بالطريقة التقليدية لغسلها وستلاحظى بعدما تجف أن البقعة قد إختفت تماماً

أو من الممكن إستخدام طريقة أسهل وأسرع عن طريق وضع القليل من بودرة التلك أو بودرة الأطفال على البقعة وتركها لمدة 10 دقائق ودعكها بفرشاة أسنان وغسلها بالطريقة المعتادة

وستلاحظى إختفاء البقعة فور جفاف الملابس

كما يمكن إزالة البقع بإستخدام صابون الغار عن طريق دعك البقعة بالصابونة وقليل من الماء ثم غسلها وتركها تجف وستلاحظى إختفاء البقعة تماماً

كما يمكن التخلص من البقع بإستخدام شامبو للشعر الدهنى لأنه يقوم بتخليص القماش من الدهون فور وضعه عليها

كل ما عليكِ وضع كمية من شامبو للشعر الدهنى على مكان البقعة وفركها باليد أو بفرشاة للأسنان

ثم غسل قطعة الملابس بالطريقة التقليدية وتجفيفها وستلاحظى إختفاء البقعة تماماً

كما يمكن التخلص من البقع عن طريق قليل من أى مشروب غازى وترك الملابس لمدة ساعتين ثم غسلها بالطريقة التقليدية وستجدى لا وجود لأثر البقع