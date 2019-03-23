إغلاق محلات غذائية مخالفة في الجبيل

الدمام- حمود الزهراني

أسفرت الحملة التي قامت بها بلدية محافظة الجبيل خلال الأسبوع الماضي، على المحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، عن رصد 165 مخالفة وإغلاق 44 محلاً وإنذار 65 منشأة ومصادرة (380) كجم من المواد الغذائية، ضمن حملات البلدية المجدولة للتأكد من التزام كافة المحلات بالاشتراطات الصحية البلدية وسلامة الغذاء.

وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف بن فيصل الدويش، أن الفرق الرقابية تقوم بجولات ميدانية بشكل مستمر على المحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ حيث يتم تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وأبان الدويش أن الجولة الرقابية، شملت عددًا من المطابخ والمطاعم والبوفيهات والملاحم ومحلات بيع الحلويات داخل المحافظة، لافتا الى أن المخالفات البلدية التي رصدت خلال تلك الجولات تمثلت في عدم تجديد الرخص أو عدم وجود رخص مهنية والالتزام بالزي الرسمي، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة وانتهاء الشهادات الصحية ومخالفة شروط التعبئة والتخزين.