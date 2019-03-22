كاوست تشارك في منتدى الأحساء

جدة – عبد الهادي المالكي

قدم البروفيسور ديفيد كيز، المشارك الأعلى لرئيس #كاوست للأولويات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، ورقة عمل صباح أمس في ختام منتدى الأحساء للاستثمار متناولاً أمثل الوسائل لتقييم وقياس الابتكار‬ وأهمية تطوير فرص ‫الاستثمار‬ في القطاعات ‫الناشئة‬ التي ستسهم في رسم مستقبل ‫الاقتصاد‬ العالمي للمملكة.

وأشار أستاذ الرياضيات التطبيقية والحاسوبية في كاوست إلى أنه “بحسب النظم الإيكولوجية للاستثمار، تساهم جامعات الأبحاث في خلق الفرص الاقتصادية، كما تساهم جامعات العلوم والتقنية في دفع عجلة التطور لتصبح محركات اقتصادية قوية.”

‏ووصف الدكتور ديفيد كيز جامعة الملك عبدالله “كاوست” بالجامعة الفريدة عالمياً، تزدهر في بيئتها الأبحاث طويلة الأجل والموجهة نحو تحقيق الأهداف والمشاركة في توفير احتياجات ‫الطاقة‬ والمياه والغذاء والبيئة.”

‏وعقب ختام مشاركته في المنتدى تسلم البروفيسور ديفيد كيز درع التكريم من معالي مدير جامعة الملك فيصل وسط حفاوة غامرة من الحضور والمشاركين في المنتدى الاقتصادي الكبير.