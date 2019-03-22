الهيئة العامة للاستثمار شريكاً استراتيجياً لمنتدى مكة الاقتصادي

مكة المكرمة : واس

تشارك الهيئة العامة للاستثمار في الدورة الثانية لمنتدى مكة الاقتصادي، التي تأتي تحت شعار “الطريق إلى مستقبل حضري .. استثمر في مكة”، حيث تنطلق فعالياته يوم غدٍ، بفندق هيلتون جبل عمر بمكة المكرمة، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وتأتي مشاركة هيئة الاستثمار كشريك استراتيجي للمنتدى من خلال جناحها “استثمر في السعودية” ممثلة في قطاع الحج والعمرة إحدى قطاعاتها ذات الأولوية، التي تقع ضمن استراتيجيتها المتوافقة مع رؤية 2030، بالتعريف بأنظمة الاستثمار في المملكة، والتسهيلات التي تقدمها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية والمشتركة، دعماً منها للفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة بشكل عام ومنطقة مكة المكرمة بشكل خاص، واستغلال فرصة زيارة أكثر من 1.6 مليار مسلم حول العالم إلى المملكة وجهة العالم الاسلامي لأداء مناسك الحج والعمرة.

وسيجمع المنتدى تحت سقف واحد نخبة من أمناء المدن وصناع السياسة والخبراء والباحثين مع القادة المبدعين في مجال المال والأعمال لعرض ومناقشة العديد من الفرص الاستثمارية في مجال التنمية الحضرية في منطقة مكة المكرمة.

كما سيقدم منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي من خلال باقة من المتحدثين الرئيسيين وحلقات النقاش وأفكار الخبراء منبراً لتبادل التجارب والحلول التي من شأنها تمهيد الطريق نحو مستقبل حضري عالمي لمكة المكرمة وما وراءها.

وتسعى الهيئة العامة للاستثمار بشكل مستمر إلى تطوير الخدمات وتقديم حلول ابتكارية متكاملة لتواكب توقعات وتطلعات المستثمرين، حيث تشهد هذه الخطوة التزام الهيئة بدعم رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني بهدف المساهمة في التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات وجعل المملكة في مصاف الدول الجاذبة للاستثمار، كما تعمل على تبني أفضل الممارسات والتقنيات التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين ممارسة الأعمال في المملكة العربية السعودية.