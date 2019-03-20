الفيصل يفتتح مهرجان الزهور الأول بمكة المكرمة

مكة المكرمة- واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, ضرورة أن تشمل عمليات الزراعة والمسطحات الخضراء كافة مسارات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وقال سمو أمير منطقة مكة المكرمة لدى افتتاحه أمس مهرجان الزهور الأول في العاصمة المقدسة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة : “أتمنى فور الانتهاء من مشروعات مدينة مكة والمشاعر المقدسة التي تشرف عليها الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن يتم التوسع في زراعة الزهور والمسطحات الخضراء لتشمل المشاعر كافة، مضيفاً أنه لابد أن تكون الجبال المحيطة بالمشاعر كافة معرضاً للزهور، وأن تعمل أمانة العاصمة المقدسة وهيئة تطوير المنطقة على تحقيق ذلك.

ويضم المهرجان الذي تحتضنه مزدلفة، مليون زهرة متنوعة في تشكيل سجادة ذات طابع إسلامي بطول 185 مترًا وعرض 45 مترًا، تنوعت بين أكثر من سبعة أنواع من الزهور بألوان متعددة.

كما يحتوي المهرجان الذي سيستمر لمدة خمسة أيام بدءًا من الثاني عشر من شهر رجب الحالي وحتى السادس عشر من الشهر نفسه، على أماكن مخصصة للأطفال، ومسرح ترفيهي، وأركان مخصصة للأسر المنتجة.

وعن أسباب اختيار مزدلفة لاحتضان المهرجان، أضافت أمانة العاصمة المقدسة، أن الأسباب تعود إلى قرب الموقع وسهولة الوصول له، وجاهزية الموقع وتوفر كل الخدمات فيه، إضافة إلى ما سيقدمه الهرجان من تسليطٍ للضوء على المرافق الخدمية بالمشاعر المقدسة مثل طريق المشاة الممتد من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات، وحتى مشعر منى مرورًا بمزدلفة، والمرافق الخدمية بالمشاعر.

من جهة أخرى تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في ديوان الإمارة بمكة المكرمة أمس من مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة المهندس عبدالاله بن مشيط التقرير السنوي للفرع.

وتضمن التقرير إحصاءات عن أعمال الفرع خلال الأعوام الثلاثة الماضية, بالإضافة إلى حصر لأعماله في مكافحة ظاهرتي الغش التجاري والتستر التجاري.