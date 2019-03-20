الصين تطور طائرة بدون طيار تعمل ببطارية وقود هيدروجيني

بكين : وكالات

نجحت طائرة صينية بدون طيار “إل.كيو-إتش” في القيام بأول رحلة لها والتحليق ببطارية تعمل بالطاقة الجديدة.

وذكرت شركة الطائرات التجارية الصينية (كوماك) في بيان اليوم، أن الطائرة “إل.كيو-إتش”، قامت بالرحلة في مطار بمقاطعة خنان وسط الصين، مشيرة إلى أن الطائرة المزودة ببطارية وقود هيدروجيني، أجرت رحلة سلسة، حيث كانت جميع أنظمتها في حالة جيدة، فيما تم التحقق بالكامل اعتمادًا على نظام طاقة البطارية.

ولفتت الشركة إلى أن ذلك يمثل تقدمًا كبيرًا بالنسبة لها على صعيد تطوير طائرات الطاقة الجديدة، موضحة أن الطائرة –التي تبلغ المسافة بين جناحيها 6 أمتار- تستخدم خلية وقود هيدروجيني كمزود رئيسي بالطاقة وبطارية ليثيوم كمزود مساعد.