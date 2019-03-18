طريقة عمل التشيز كيك بالتوفى

خاص البلاد / نيفين عباس

المقادير المطلوبة

للقاعدة

300 جرام من بسكويت القمح

120 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة

مقادير الحشو

4 حبات من البيض الطازج

400 ملل من كريمة الخفق

400 ملل من الجبن الكريمى

نصف كوب من السكر البودرة

ملعقة كبيرة من مستخلص الفانيليا

ثالثاً لصلصة الكراميل اللذيذة

2 كوب من السكر الأبيض

كوب من السكر البنى

نصف كوب من الزبدة

نصف كوب من عسل الذرة ( كورن سيرب – عسل جلوكوز )

كوب ونصف من الكريمة

طريقة العمل

القاعدة

نقوم بوضع البسكويت فى المطحنة مع الزبدة ويخفق جيداً حتى يصبح الخليط ناعم

نحضر قالب التشيز كيك سهل الفتح ونضع به خليط البسكويت ويفرد جيداً

يترك الخليط جانباً

نبدأ فى عمل الحشو

نقوم بخفق الكريمة مع نصف كمية السكر

ثم نقوم بإضافة نصف كمية السكر الأخرى مع الجبن حتى تتجانس

نضع الأن البيض إلى الجبن مع الفانيليا ويخفق جيداً حتى يتجانس

ثم نقوم الأن بتقليب خليط الكريمة المخفوقة إلى خليط الجبن مع البيض

يقلب الخليط برفق جيداً حتى يتجانس

نقوم الأن بإحضار الصينية التى قمنا بوضع البسكويت فيها

ثم نلف جوانبها من الخارج بورق الألمونيوم

ثم نضع بها حشوة الكريمة التى قمنا بعملها

نحضر صينية بحجم أكبر من الصينية المستخدمة

ثم نضع بها الصينية ونضع بالصينية الأكبر حجماً ماء ساخن

ندخل التشيز كيك برفق إلى فرن متوسط الحرارة 200 درجة لمدة 45 دقيقة

ثم تخرج وتترك لتبرد تماماً

نبدأ فى عمل صوص التوفى أو الكراميل للطبقة النهائية

نقوم فى قدر عميق بوضع السكر الأبيض والبنى وعسل الذرة على النار معاً حتى يصبح كراميل ذهبى

بعد أن يتحول للون الكراميل يرفع من على النار وتوضع الكريمة والزبدة ويقلب برفق مع الإحتراس من تلك الخطوة لأن الخليط سريعاً ما يفور

نقوم بوضع الخليط مرة أخرى على النار ويقلب حتى يذوب تماماً ويرفع من على النار

يترك حتى يبرد جيداً ثم تزين سطح التشيز كيك به

وتقدم بعد أن تبرد بالبراد