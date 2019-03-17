ضبط 760 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر فى الخبر

البلاد : متابعات

ضبطت بلدية محافظة الخبر ممثلة في إدارة خدمات البلدية 764 كيلوجراما من اللحوم المجهولة المصدر ، و 350 كيلوجراما من المواد الغذائية ، من أربعة مواقع سكنية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن مراقبي إدارة الخدمات في بلدية الخبر تمكنوا من ضبط أربع مواقع سكنية كانت تستخدمها العمالة لتجهيز المواد الغذائية ، في بيئة تفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية ، حيث جرى ضبط 764 كيلوجراما من اللحوم و350 كيلوجراما من المواد الغذائية، مشيراً إلى أن مراقبي البلدية نجحوا في ضبطها قبل توزيعها ووصولها للمستهلكين.

وبين المهندس الزايدي أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين ، وإحالة المخالفين للجهات المختصة ، مؤكداً أن البلدية تعمل على الحفاظ على الصحة العامة ، وضمان وسلامة الغذاء ووصوله بالطرق السليمة للمنشآت الصحية ، من خلال تكثيف الجولات الميدانية ويقظة المراقبين الصحيين للحفاظ على الصحة العامة.