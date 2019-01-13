المحليات

تحفيزاً للمنشآت على التوطين

إطلاق مبادرة الاحتساب الفوري في نطاقات للعاملين السعوديين

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time5 / جُمادى اﻷولى / 1440 هـ      13 يناير 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق مبادرة الاحتساب الفوري في نطاقات للعاملين السعوديين، بشكل مباشر عند أول تحديث أسبوعي لنطاق المنشأة اعتبارا من 27 جمادى أول 1440هـ الموافق 2 فبراير 2019م

وذلك تحفيزاً لمنشآت القطاع الخاص الملتزمة في توطين الفرص الوظيفية.

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من إطلاق المبادرة يأتي لتسجيل العاملين السعوديين

بشكل مباشر عند أول تحديث أسبوعي لنطاق المنشأة، وتوفير المرونة لدى منشآت القطاع الخاص

مبينة بأن المبادرة موجهة للمنشآت المستمرة في النطاق الأخضر فأعلى لمدة الـ 13 أسبوع الماضية.

ودعت الوزارة المنشآت الراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة زيارة الموقع الالكتروني على الرابط: Nitaqat.mlsd.gov.sa .

ibrahim

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