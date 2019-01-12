مشروع قرار أممي لتوسيع مهمة المراقبين بالحديدة غربي اليمن

البلاد : متابعات

طرحت بريطانيا، الجمعة، على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لتوسيع مهمة المراقبين الدوليين المكلّفين بالإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السكان الذين يواجهون خطر المجاعة.

وتوقّع دبلوماسيون أن يطرح المجلس مشروع القرار على التصويت الأسبوع المقبل.

وبحسب مسوّدة حصلت عليها وكالة فرانس برس، ينصّ المشروع على نشر نحو 75 مراقباً في الحديدة ومينائها وفي مرفأي الصليف وراس عيسى لفترة أولية مدّتها ستة أشهر.

وكان موفد الأمم المتحدة إلى اليمن ، مارتن غريفثس قد طالب طرفي النزاع، بالدفع لتحقيق “تقدم كبير” لإرساء الهدنة قبل انعقاد جولة المحادثات المقبلة.

في سياق متصل واصلت مليشيا الحوثي خروقاتها لإتفاق استكهولم حيث رصدت خلية التنسيق في مركز العمليات المتقدم بمحور الحديدة ، غرب اليمن 446 خرقاً للحوثيين منذ سريان الهدنة في 18 من ديسمبر الماضي وحتى 9 من يناير للعام 2019.

وذكرت الخلية في تقرير جديد لها أن خروقات الحوثيين، تسببت في مقتل 37 شخصاً وإصابة 312 آخرين، إصابات بعضهم خطرة بحسب تقرير للخلية.