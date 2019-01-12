كيف تعرفين أنه يكرهك من تصرفاته

خاص البلاد – نيفين عباس

المشاعر السلبية التى تصدر من الرجل تجاه المرأة يصحبها نفور تدل على كره الرجل للمرأة وبداية نهاية العلاقة بينهم، هناك بعض العلامات التى تبين لك من خلال تصرفات الرجل تدل على أنه يكره المرأة ويود فى إنهاء العلاقة بينهم نسردها لكِ عبر السطور التالية

فى البداية السخرية والتهكم على حديثك وعدم الإستماع لكِ هى أبرز العلامات لكره الرجل للمرأة

كذلك محاولة فقدانك الثقة بالنفس وتعمد إظهارك فى أسوء صورة لكِ خاصة أمام الأخرين وإظهار كل عيوبك

لن تسمعى منه أبداً أى كلمة إطراء أو مدح أو شكر وسيقابل كل ما تقومى بفعله من أجله بنفور

ستلاحظين بشكل دائم تواجده بالشارع مع الأصدقاء أو العمل بأطول فترة ممكنة، وسيكون تواجده فى المنزل قليل جداً وتلاحظين أنه يكره التواجد معكِ بمفردكم وحين العودة للمنزل سيكون فى وقت متأخر من الليل

سيكون بخيل عليكِ بكل شيئ، المشاعر، المال، المديح، وسيكون يتخلى عن كل المسؤوليات التى تواجهيها

لن يهتم لمرضك أو أخبارك مهما حدث، حتى ولو علم مكوثك فى المستشفى

ستلاحظين أنه يرى نفسه دائماً أفضل منكِ فى كل شيئ

لن يصطحبك معه فى أى مكان أو مناسبة إجتماعية خاصة به، لأنه يكره التواجد معك

سيحاول بكل الطرق تجنب الحديث معكِ قدر الإمكان