الفالح يبحث مع وزير البترول الباكستاني سبل التعاون وتقوية العلاقة الاقتصادية

قوادر : واس

قام معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح اليوم، بزيارة ميناء قوادر في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك لبحث الترتيبات النهائية لتوقيع مذكرات التعاون والتفاهم والاستثمار في مجالات التكرير والبتروكيماويات والتعدين والطاقة المتجددة، حيث كان في استقبال معاليه لدى وصوله معالي وزير البترول الباكستاني غلام سرور خان ومعالي وزير الموانئ الباكستاني علي زيدي و نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية حبيب الله بخاري.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات السعودية الباكستانية وتقويتها والاطلاع على الخطط والإمكانيات المتوفرة في ميناء قوادر، ومناقشة سبل زيادة الصادرات بين البلدين الشقيقين، وحوافز الاستثمار للقطاع الخاص السعودي وتسهيل الإجراءات التي تمكنه من الاستثمار في باكستان.

ولدى وصول معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح إلى الميناء، عقد اجتماعًا مع معالي وزيري البترول ووزير الموانئ الباكستانيين، لمناقشة أفق ومجالات التعاون مع باكستان في قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما فيها صناعة التكرير والبتروكيماويات والطاقة المتجددة وسبل تعزيز الاستثمار فيها.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل زيادة الصادرات بين البلدين لتعكس متانة العلاقات بينهما، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين السعوديين في باكستان.

عقب ذلك قام معاليه بجولة تفقدية في ميناء قوادر، وقف خلالها على الإمكانيات المتاحة في الميناء واستمع لشرح من المسؤولين فيه، عن الخطط والمشاريع المستقبلية للميناء.