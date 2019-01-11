الغانم: العلاقة التاريخية السعودية الكويتية ليس لها مثيل عالميا

الكويت- واس

استقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق بن علي الغانم بمقر المجلس أمس, وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس نائب رئيس لجنة الصداقة السعودية الكويتية الدكتور أحمد بن محمد الغامدي الذي يزور دولة الكويت الشقيقة حالياً.

وأكد الدكتور الغامدي في مستهل الاستقبال على متانة العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت التي تجد كل الدعم والرعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.

ونقل نائب رئيس لجنة الصداقة السعودية الكويتية, تحيات معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لرئيس مجلس الأمة الكويتي، منوهاً بالعلاقات المتميزة بين المجلسين.

من جانبه عدّ رئيس مجلس الأمة الكويتي العلاقة التاريخية السعودية الكويتية بأن ليس لها مثيل في العالم أجمع من حيث الخصوصية والروابط المشتركة والتكامل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الكامل بين البلدين الشقيقين.

وأشار الغانم أن الشعب الكويتي لن ينسى الموقف السعودي الشجاع إبان الاحتلال الغاشم لدولة الكويت عندما فتحت المملكة العربية السعودية وأبناؤها قلوبهم قبل منازلهم لإخوانهم وأشقائهم الكويتيين.

وقال الغانم: “نحن في مجلسي الأمة والشورى حريصون على اتباع سياسة القادة وعلى تعزيز وتوثيق وتطوير وتفعيل العلاقات الثنائية البرلمانية بين المجلسين ويتجسد هذا الأمر في لقاءاتنا قبل بداية المحافل الدولية أو الإقليمية والتنسيق المشترك تجاه جميع القضايا التي تهم البلدين أو دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية والإسلامية وقد حقننا نجاحات كبيرة بفضل هذا التعاون”.

وقدم الغانم تحياته لمعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, مشيداً بدوره الكبير والمميز في البرلمانات العربية والإسلامية وفي توحيد صفوف هذه البرلمانات تجاه العديد من القضايا.

وكان وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس نائب رئيس لجنة الصداقة السعودية الكويتية الدكتور أحمد بن محمد الغامدي قد اجتمع اليوم في مقر مجلس الأمة الكويتي باللجنة الصحية والاجتماعية والعمل برئاسة النائب الدكتور حمود عبد الله الخضير.

واستعرض الاجتماع بحث عدة موضوعات تهم جوانب العمل التعاوني بأبعاده التنظيمية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تم الاطلاع على جهود دولة الكويت في العمل الخيري والإنساني وتنظيماته.

ويضم وفد مجلس الشورى أعضاء المجلس اللواء علي العسيري والدكتور محمد الجرباء والأستاذ محمد العقلا والأستاذ عبد الله الخالدي.