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روسي يصطاد ابنه معتقدا أنه أيل

كتبه صحيفة البلادaccess_time2 / جُمادى اﻷولى / 1440 هـ      10 يناير 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

موسكو ــ وكالات

في سابقة تلقت لجنة التحقيق في دائرة “خانتي مانسي” ذات الحكم الذاتي في أقصى شمال روسيا دعوى قضائية ضد رجل قتل ابنه أثناء صيد الأيائل.

ووفقاً للنسخة العربية من موقع “روسيا اليوم” فان الحادثة وقعت في منطقة، نفط يوغانسك، حيث أطلق الرجل النار على جسم متحرك في ظروف الرؤية المحدودة، معتقدا أن أيلا أمامه. لكنه أصاب في حقيقة الأمر ابنه البالغ من العمر 18 عاما، والذي توفي نتيجة الجروح الخطيرة التي أصيب بها.

وقال ناطق باسم لجنة التحقيق في دائرة، نفط يوغانسك، إن الرجل رفعت ضده دعوى قضائية بتهمة القتل الخطأ، وفقا للقانون الجنائي للاتحاد الروسي.

صحيفة البلاد

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