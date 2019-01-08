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تمديد صلاحية تأشيرات العمل لسنتين بدون رسوم إضافية

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time29 / ربيع الآخر / 1440 هـ       8 يناير 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة “تمديد صلاحية تأشيرات العمل الحديثة” لسنتين إضافيتين بدلاً من سنة واحدة، بدون رسوم إضافية، وذلك بهدف تحفيز القطاع الخاص على التوسع في توطين الوظائف.

وأوضحت الوزارة أن تمديد صلاحية تأشيرات العمل الحديثة لسنتين بدون فرض رسوم إضافية

يهدف أيضا للتيسير على شركات القطاع الخاصة ومراعاة الجوانب العملية التي تواجه شركات القطاع الخاص.

وأضافت أن المبادرة تستهدف شركات القطاع الخاص التي ترغب في استصدار تأشيرات عمل جديدة

مشيرةً إلى أنه يمكن الاستفادة من المبادرة عبر الرابط: www.mlsd.gov.sa .

ibrahim

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