كأس آسيا.. الأردن تفوز على استراليا

البلاد: متابعات

استهل المنتخب الأردني مشواره في كأس آسيا لكرة القدم “الإمارات 2019” بالفوز على نظيره الأسترالي حامل اللقب بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة .

و قد سُجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب أنس بني ياسين في الدقيقة 26 ، وقدم المنتخب الأردني أداء رائعا خلال المباراة لاسيما على المستوى الدفاعي

ونجح في التصدي لهجمات المنتخب الأسترالي في المباراة التي شهدت تألق الحارس الأردني عامر شفيع .

و يتصدر المنتخب الأردني بهذا الفوز المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة المنتخبين الفلسطيني والسوري .