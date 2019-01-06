إصابة 29 شخصا بالاختناق إثر اندلاع حريق داخل مركز تجاري في جدة

البلاد : متابعات

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة حـادثة اندلاع حريق في أحد المجمعات التجارية بشارع الأمير سلطان، فيما أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة أن الحـادث نتج عنه 29 حالة اخـتناق، وتم نقل 4 حالات منها للمستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد بن سرحان، أن حـريقا اندلع في مجمع تجاري في شارع الأمير سلطان بمدينة جدة، مؤكدا أن فرق الدفاع المدني باشرت الحـادث.

وأضاف أن عمليات الإطفاء والإنقاذ لا تزال جـارية حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم تسجـيل عدد من حالات الاخـتناق نتيجة الأدخنة المـنبعثة من الحـريق، فيما لم يتم نقل أي حالات حتى اللحظة.