المساحة الجيولوجية تكشف عن المعادن بالمملكة

الجنادرية-البلاد

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل أن المعادن والصخور الصناعية تُعد إحدى الركائز المهمة للاستثمارات التعدينية بالمملكة، مبينًا أن الدراسات والأبحاث التي قامت بها الهيئة تشير إلى تواجد مكامن ضخمة من المعادن والصخور الصناعية من أهمها :

الفوسفات، والبوكسايت، والحجر الجيري، والدولومايت، ورمال السيليكا، والصلصال، والفلسبار، والكوارتز، والبازلت, وأحجار الزينة أمثال الجرانيت والرخام، وغيرها من المعادن والصخور الصناعية، التي تدخل بصفة رئيسة أو فرعية في العديد من الصناعات المهمة مثل : صناعة الأسمدة، والأسمنت، والخزف، والزجاج، والألمنيوم، والدهانات، والعوازل، ومواد البناء، والحراريات، ومواد التجميل، وغيرها من الصناعات المتعددة.

وأشار أبا الخيل إلى أن قسم المعادن والصخور الصناعية يقوم بأعمال الاستكشاف والتنقيب عن خامات المعادن والصخور الصناعية في جميع أنحاء المملكة، عادًا المهرجان الوطني للتراث والثقافة فرصة سانحة للتواصل مع الجمهور والزوار وتعريفهم بدور هيئة المساحة الجيولوجية وما تقوم به من أعمال الاستكشاف والتنقيب عن المعادن والصخور، إضافة إلى تثقيف زوار المهرجان بما تختزنه أرض المملكة من كنوز وموارد طبيعية متعددة.

جاء ذلك ضمن مشاركة قسم المعادن الصناعية بجناح هيئة المساحة الجيولوجية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 33, ضمن منظومة وزارة الطاقة.