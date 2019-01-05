الكونجرس الأمريكي يقر قوانين لإنهاء إغلاق الحكومة

واشنطن ـــ رويترز

أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي بات الديمقراطيون يسيطرون عليه، تشريعات، لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الذي بدأ قبل نحو أسبوعين. وبموجب مشاريع القوانين، سيتم تمويل وزارات الخارجية والتجارة والزراعة والعمل والخزانة وغيرها من الوكالات حتى 30 سبتمبر أي نهاية السنة المالية الحالية.

وقبل ساعات من التصويت، قال البيت الأبيض إن مستشارين للرئيس دونالد ترامب سيوصونه باستخدام حق النقض لمنع إقرار القوانين إذا صادق الكونجرس عليها من دون تقديم أي أموال إضافية لمقترح ترامب ببناء جدار على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سابقا، نانسي بيلوسي التي انتخبت، الخميس، رئيسا للكونجرس بالتسبب في الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة بعد تبنيها حملة ضد تمويل جدار حدودي مع المكسيك. وهدد ترامب بإغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بشكل كامل إذا استمر الكونجرس في رفضه الموافقة على طلب تمويل بناء جدار على هذه الحدود.