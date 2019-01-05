أمير عسير يوجه بفتح قنوات الاتصال مع المواطنين

أبها- البلاد

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، توجيهاً بأن تبقى كل قنواته للاتصال مع المواطنين مفتوحة من أجل الاستماع لمطالبهم وشكاواهم وملاحظاتهم.

ولاقت بادرة الأمير تركي بن طلال بفتح هواتفه في مكتبه وقصره وجميع قنوات الاتصال به؛ استحساناً كبيراً من قِبَل أهالي منطقة عسير.

وتَقرر أن يكون مكتب الأمير وهواتفه مفتوحة خلال فترة الدوام الرسمي من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 3:00 مساءً على الرقم 172311000؛ فيما سيكون التواصل مع قصره متاحاً على مدار 24 ساعة يومياً عبر الرقم 172282403، وكذلك سيكون مكتبه بالرياض مفتوحاً لاستقبال الاتصال على مدى 24 ساعة على رقم الهاتف 114422222.