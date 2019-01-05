أداب الطعام والشراب الإسلامية للأطفال

خاص البلاد / نيفين عباس

هناك بعض التعاليم التى يجب أن تكون الأسرة حريصة على تعليمها للأطفال منها أداب الطعام والشراب ، تابعى معنا السطور التالية للتعرف على تلك الطرق

يجب تعليم الطفل قبل كل شيئ أن غسل اليدين قبل وبعد تناول الطعام أمر أساسى وضرورى حتى تكون نظيفة وليس بها أى جراثيم أو بكتيريا

كما يجب تعليم الطفل ترديد دعاء قبل الطعام وهو أن يقول ” اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار ” وهذا بالنسبة للطعام الساخن

أما الطعام البارد فيقول ” اللهم أرزقنا خيراً منه ”

وفى حال شرب الحليب أو تناول عسل النحل يقول ” اللهم زدنا منه ”

ثم يقوم بالتسمية قبل تناول الطعام ويقول ” بسم الله أوله وأخره ”

ويتعلم أن الطعام لا يؤكل إلا باليد اليمنى والتشديد عليه بأن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم نهى عن تناول الطعام باليد اليمنى وقال ” لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال ”

كما يجب تعليمه أن يتناول الطعام بهدوء وليس وهو واقف أو على إستعجال

كما يجب تعليمه أن لا يعيب على الطعام فكل ما يرزقنا الله به هو خير

وعند الإنتهاء من تناول الطعام يقول الطفل ” الحمدلله ” ويردد الدعاء التالى

” الحمدلله الذى أطعمنى هذا ورزقنى من غير حول ولا قوة ”

كما هناك بعض أداب الشرب منها الأتى

أن يسمى الطفل الله قبل الشرب ويقول ” بسم الله ” قبل أن يشرب

ويشرب باليد اليمنى

ويشرب فى ثلاث أنفاس فأكثر

وأن يحمد الله بعد الإنتهاء من شرب الماء

وأن يشرب وهو قاعداً

وأن يكون ساقى القوم أخرهم شُرباً ويبدأ بالأيمن فالأيمن

كما يجب تعليم الأطفال عدم النفخ فى الشراب فالنفخ فى الشراب قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

كما يجب تعليم الطفل أن يكون معطاء ولا يبخل بأن يتقاسم الطعام مع جائع أو يبخل على شخص يحتاج الماء للشرب

كما يجب تعليمه التريث وعدم حب الطعام بالشكل الذى يجعل شهوة تناول الطعام تغلبه وتتحكم به فيجب أن يكون عاقل ويدرك جيداً أنه يجب أن لا يتناول الطعام بكثرة فى فمه والتريث عند الأكل