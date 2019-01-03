استكمال مشروع الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة البدء في استكمال أعمال مشروع الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة، والمنفذ جزء منه بطول 14 كم تقريباً، وبعد توقف دام ثلاث سنوات، وسبق أن افتُتح جزء منه في عام 1435هـ لفك الاختناقات المرورية عن طريقَي المدينة المنورة وجدة – مكة القديم.

ويتواصل العمل حالياً على تنفيذ ربط شارع الحج بمنطقة التنعيم شمالي مكة المكرمة مروراً يشارعي الجزائر وريع ذاخر بطول 3.2 كم، تحت إشراف الهيئة ضمن مشروع إعمار مكة.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، إنه سيتم العمل أيضاً على تكملة الوصلة بطول 11كم ويمتد بتقاطع المسخوطة جنوباً مروراً بحي العزيزية ومن ثم ساحة الجمرات وصولاً إلى شارع الحج شمالاً حيث يعتبر هذا الجزء الأخير لاكتمال منظومة الطريق الدائري الثالث.