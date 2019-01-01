حائل تتصدر استخدام الطاقة الشمسية

جدة- البلاد

بلغ إجمالي المساكن التي تستخدم الطاقة الشمسية عام 2018م، حوالي 1.45% على مستوى مناطق المملكة، وقد استحوذت منطقة حائل على أعلى نسبة استخدام وذلك بنسبة 2.80 %، بينما كانت منطقة الباحة هي الأقل استخدامًا للطاقة الشمسية بين مناطق المملكة، وذلك بنسبة 0.59 %.

وأكدت هيئة الإحصاء أن المملكة تتميز بوفرة مصادر الطاقة الشمسية والأراضي الشاسعة كما ُتعد من أكثر الدول ارتفاعاً في معدلات الاشعاع الشمسي في العالم وسعياً منها لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية وضمان استدامة النمو الاقتصادي وتنويع مزيج الطاقة المحلي،

فقد بادرت لتطوير تقنيات حديثة ذات تكلفة ُمجدية اقتصاديًا لتلبية الاحتياج العالي عبر إنشاء 46 محطة رصد وقياس لموارد الطاقة الشمسية في جميع أنحاء المملكة.