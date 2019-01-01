السديس يدشن حملة توجيه وإرشاد

المدينة المنورة -البلاد

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، حملة “توجيه وإرشاد في مسجد خير العباد “، والتي أطلقتها إدارة التوجيه والإرشاد في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي, بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ صالح بن خالد المزيني، والوكيل المساعد لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالوكالة الشيخ عبدالرحمن بن راشد الرحيلي أن هذه الحملة تأتي لتعزيز الجوانب العلمية والتثقيفية لدى الزوار الكرام بما يحقق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – ، مقدماً شكره لمعالي الرئيس العام على دعمه الغير محدود ومتابعته المستمرة للأعمال التي تقدم في المسجد النبوي.

وأعرب الشيخ السديس من جانبه ، عن شكره لجميع الإدارات في الوكالة على الجهود التي يقدمونها, حاثاً على بذل المزيد من الجهد والحرص لخدمة زائري المسجد النبوي تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.