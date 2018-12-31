السياحة تودع وتشكر الأمير سلطان بن سلمان

الرياض – واس

أقامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بمقر الهيئة في الرياض امس، لقاء توديع وشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

وأعرب سموه في كلمة له خلال اللقاء عن اعتزازه بالأمر الملكي، مؤكدًا اعتزازه بخدمة الوطن وتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مختلف المهام وفي كل المواقع.

وعبر عن شكره لمنسوبي الهيئة على مبادراتهم ومشاعرهم، وبجهودهم المخلصة التي حققت نقلة كبيرة للتراث الوطني سواًء من خلال تطور الوعي والمفاهيم أو من خلال المشاريع، وبما حققته الهيئة من إنجازات ومستويات متقدمة في نظم المعلومات، والتطوير الإداري، وبناء المبادرات.

ورحب سموه بمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب نيابة عن منسوبي الهيئة بقوله: “نرحب به مسؤولًا عزيزًا سبقته سمعته ونجاحاته الوطنية المميزة”.

وقال سموه : “أعود الآن إلى مقعدي الذي بدأت منه سائحًا ومحبًا..”، معربًا عن اعتزازه بخدمة الوطن وتحقيق التطلعات.

وأضاف “أنا أعتز أيضًا بكم قبل كل شيء، وبما حققته الهيئة من مكانة وحضور فاعل وايجابي في المجتمع “.