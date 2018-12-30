هيئة الأمر بالمعروف بمكة تنفذ خطة الربيع

مكة المكرمة- احمد الاحمدي

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة بتنفيذ خطته الميدانية خلال فترة إجازة الربيع لهذا العام بالعدد المناسب من الأعضاء للقيام بالعمل الميداني في محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة.

وتهدف الخطة إلى القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال تواجد فرق الهيئة في الأسواق والحدائق والأماكن العامة والشواطئ والمجمعات التجارية والتنبيه لحضور صلاة الجماعة، وتقديم النصح والتوجيه والإرشاد، ومعالجة المخالفات في حال حدوثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتتضمن الخطة إبراز الجانب التوعوي من خلال إقامة المعارض وبث الرسائل التوجيهية من خلال الشاشات التوعوية في الأسواق.

ونوه مدير عام الفرع فؤاد بن سعود العمري بأهمية القيام بالعمل المناط بالأعضاء المشاركين وفق الأنظمة والتعليمات، مشيداً بالدعم غير المحدود من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائب أمير المنطقة. وتأتي خطط العمل الميداني خلال الإجازات والعطل إنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.