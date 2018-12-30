مساعدات سعودية لدول عربية وإسلامية

مأرب -اعزاز- بونتلاند- واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإجراء عملية التحقق والمسح لأسر الأيتام المتضررة من الأزمة في اليمن، وذلك ضمن برنامج الحماية لأسر الأيتام، وشملت عملية المسح 420 يتيمًا في محافظات صنعاء ومأرب والبيضاء والجوف والساحل الغربي.

ويواصل المركز توزيع 52,000 رغيف خبز يومياً على أسر اليتامى والمحتاجين في ريف الشمال السوري، فقد تم توزيع 25,600 رغيف في منطقة الباب و 18,400 رغيف في منطقة اعزاز و4,000 رغيف في منطقة العصيانة و 4,000 رغيف في مخيم أبو ظهر، حيث تشهد هذه المناطق تواجد أعداد كبيرة من الأسر النازحة في وضع إنساني سيئ ونقص كبير في المستلزمات الأساسية ويتم إنتاج الخبز في الفرن الذي أنشأه المركز في مدينة اعزاز.

كما يواصل توزيع الوجبات الساخنة يوميًا للنازحين في ريف حلب الشمالي، وذلك ضمن الحملة الإغاثية للشعب السوري.

حيث يوفر المركز 5000 وجبة يوميًا، منها 700 وجبة في مخيم كعيبة بمنطقة اخترين و 1200 وجبة في مخيم بزاعة في منطقة بزاعة، و 3100 وجبة في مخيم ضيوف الشرقية في منطقة الباب.

على صعيد آخر قام المركز بتحسين الوصول إلى مياه الشرب والاستخدام الشخصي والصرف الصحي في المناطق الأكثر احتياجًا بالصومال بقيمة مليوني دولار أمريكي، يستفيد من المشروع 60 ألف فرد، وذلك بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين.

وعمل المركز على تأمين مصادر مياه الشرب والاستخدام الشخصي في المناطق الأكثر احتياجًا في الصومال عبر حفر 6 آبار مياه بعمق 250 مترًا و تنفيذ تمديدات لخطوط أنابيب للمياه، وإنشاء 6 مضخات بالطاقة الشمسية لضمان الحصول على المياه بالكميات المناسبة بسبب جفاف المناطق المستهدفة.

كما قام المركز بصيانة 4 آبار مياه بتوفير 4 مضخات بالطاقة الشمسية مع إصلاح التمديدات اللازمة، وفحص المياه على فترات متفاوتة لضمان جودة المياه قبل وصولها للمستهدفين، وتأمين 10 خزانات مياه لكل بئر سعة 50 ألف لتر.

وعمل المركز أيضًا على تحسين الوصول إلى الصرف الصحي والنظافة والتدريب بواسطة إنشاء 600 دورة مياه 300 منها في جنوب وسط الصومال و300 أخرى في منطقة بونتلاند شمال شرق الصومال، وتعزيز النظافة الشخصية بتوزيع 4,880 من أدوات النظافة الشخصية و 80 من أدوات النظافة العامة في أماكن دورات المياه كذلك قام المركز بتدريب وتثقيف 100 متدرب في مختلف الأنشطة المذكورة في المناطق المستهدفة.

ووقّع المركز أمس في مبنى لجنة الطوارئ والدفاع المدني بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه اتفاقيتين مشتركتين مع لجنة الطوارئ والدفاع المدني، ووكالة استصلاح الأراضي والري في جمهورية طاجيكستان، لدعم أعمالهما الإنسانية والإغاثية للمتضررين من الفيضانات الموسمية والكوارث الطبيعية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان عبد العزيز بن محمد البادي.ووقعّ الاتفاقيتين مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز.

وتهدف الاتفاقية الأولى لمساعدة لجنة حالات الطوارئ والدفاع المدني بالجمهورية من خلال الدعم المالي المقدم من المركز للجنة فيما سيقدم المركز من خلال الاتفاقية الثانية معونة مالية لوكالة استصلاح الأراضي والري الطاجيكية لصيانة الأعمال المنفذة في مشروع المصدات الخرسانية في نهر بانج وجوبيكجيه لحماية القرى والسكان من آثار الفيضانات الموسمية ، ويقدر عدد القرى المستفيدة من المشروع 42 قرية تشمل ما يزيد عن 135.000 ألف من السكان و 14.656 هكتاراً من الأراضي الزراعية، فيما سيقدم المركز للوكالة معدة واحدة تتثمل بحفار.