ضبط 94 منشأة سياحية مخالفة في الطائف

الطائف : البلاد

نظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف جولات رقابية على المنشآت والمرافق السياحية بلغ عددها 160 جولة قام بها مفتشو التراخيص والجودة,تزامناً مع إجازة منتصف العام الدراسي .

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد ، أن الجولات الميدانية شملت متابعة تراخيص ممارسة النشاط ، ومستوى النظافة والخدمات المقدمة للنزلاء ، وتوفر وسائل الأمن والسلامة والخدمات العامة ، والتزام المرافق السياحية بالأنظمة والتعليمات , مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات المضبوطة ، وذلك وفق الأنظمة واللوائح التنظيمية بالهيئة.0

وأهاب بالمستثمرين إلى الالتزام بجميع الأنظمة والاشتراطات التى وضعتها الهيئة التي تجعلها في المسار الصحيح لمزاولة تلك الانشطة.

وأضاف أنه تم مؤخراً منح التراخيص لـ 3 منشآت وحدات سكنية سياحية ، وترخيص واحد لنزل سياحية ذات الدرجة الرابعة في مستوى تقديم الخدمة ، كما تم منح الترخيص لوكالة سفر فئة (أ) ، وحصل 4 مرشدين سياحيين على رخصة مرشد سياحي .

وأبان مدير سياحة الطائف ان الجولات الرقابية تتضمن تكثيف التفيش على التراخيص والجودة على المنشآت السياحية ، ومعرفة مدى جاهزيتها لاستقبال السياح والزوار ، وتم ضبط 94 مخالفة بالمنشآت السياحية بأنحاء المحافظة .