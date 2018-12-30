سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 7809.77 نقطة

البلاد : واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 60.45 نقطة، ليقفل عند مستوى 7809.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 60 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 67 ألف صفقة

سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 27 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات البحر الأحمر, والمتطورة, والشرقية للتنمية, والباحة, والوطنية للتعليم الأكثر ارتفاعاً

أما أسهم شركات عناية، والكيميائية, وأسمنت الشرقية, وحلواني إخوان, وبدجت السعودية

فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.05% و 4.81% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وزين السعودية، وصناعة الورق، ودار الأركان, والجزيرة ريت هي الأكثر نشاطا بالكمية

كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء, والراجحي، والشرقية للتنمية، وصناعة الورق هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 15.11 نقطة، ليقفل عند مستوى 2456.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 80 ألف سهم تقاسمتها 230 صفقة.