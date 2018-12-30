سلطان بن سلمان يشيد بإنجازات منسوبي هيئة السياحة

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

عبر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء عن شكره وتقديره لجميع مسؤولي هيئة السياحة والتراث الوطني على عملهم الجماعي المثمر الذي اسهم في تحقيق الإنجازات في قطاع السياحة والتراث الوطني من خلال مؤسستكم الرائدة التي أصبحت أنموذجاً في العمل الحكومي والالتزام بأعلى معايير الإنجاز وقائداً لمنهجية الشراكة مع جميع المؤسسات الحكومية والمجتمعات المحلية.

وقال سموه في رسالة شكر لجميع العاملين في الهيئة: “أشكر الله أن يسر لي العمل معكم جميعا وكل من تقاطع عملنا معه في بلادنا الحبيبة وما تعلمته وكسبته من علاقات وتجارب عملية وإنسانية ثرية تعادل عشرات السنين. واعتبر ذلك هو اهم المكاسب التي اعتز بها وتحملها معي ما حييت. والحمد لله على توفيقه في كل حال … راجياً للجميع التوفيق والسداد”.

والأمير سلطان بن سلمان هو أول رائد فضاء عربي ومسلم، وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، ومن المهتمين بمجال السياسة الدولية، حيث حصل على درجة الماجيستير في العلوم الاجتماعية والسياسية من جامعة سيراكيوز في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1999.

ويمتلك سلطان بن سلمان خبرة كبيرة في الطيران المدني والعسكري، حيث يمارس الطيران المدني لأكثر من ثلاثة عقود، ويحمل ترخيصا بالطيران من الاتحاد الفدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن رئاسة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية. كما أنه حاصل على التصديق الفرنسي لرخص الطيران الأجنبية، وعمل لمدة تجاوزت عشر سنوات في القوات الجوية الملكية السعودية، وتقاعد برتبة عقيد طيار.