القصاص من مصري قتل آخر من بني جلدته طعناً بسكين

أبها : واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الأحد) بمحافظة خمس مشيط ، حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة ،/ يوسف محمد يوسف أصمعي – مصري الجنسية – بعد اقدامه على قتل / محمد أبو الفضل محمد سليمان – مصري الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين في صدره عدة طعنات إثر مضاربة حدثت بينهما مما أدى إلى وفاته.

وقالت الداخلية في بيان لها أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته

وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا

وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .