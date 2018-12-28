الشباب يهزم الحزم والفتح يتعادل مع النصر

البلاد : متابعات

واصل فريق الشباب انتصاراته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، وهذه المرة على حساب فريق الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم ضمن الجولة الخامسة عشرة من المسابقة .

وسجل للشباب البرازيلي كايكي بالدقيقة 7 ، والروماني جامان بالدقيقة 22 ، والبرازيلي صوماليا بالدقيقة 71 ، فيما سجل للحزم البرازيلي أليماو بالدقيقة 27، ليرتفع رصيد الشباب إلى 29 نقطة بالمركز الثالث ، وتوقف رصيد الحزم عند المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة .

كما تعادل فريق الفتح مع نظيره النصر بدون أهداف اليوم في الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وارتفع رصيد الفتح إلى 19 نقطة بالمركز التاسع ، ورصيد النصر 33 نقطة بالمركز الثاني بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر الذي يلعب مع التعاون الرابع بعد غد الأحد .

وكان الشوط الأول سريعاً من الفريقين خاصة من النصر الأفضل وسط المعلب لكنه أضاع العديد من الفرص في الشوط الأول ، ومع انطلاقة الشوط الثاني تعرض لاعب النصر البيروفي راموس للطرد بالبطاقة الحمراء بالدقيقة 54 ، في حين سنحت للفتح الفرصة لخطف النقاط الثلاث لكنه أضاع ركلة جزاء لصالحه بالدقائق الأخيرة من المباراة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي .