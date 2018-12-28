أفغانستان تدرس إرجاء الانتخابات الرئاسية

كابول ــ فرانس برس

تدرس السلطات الأفغانية مجددا احتمال إرجاء الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل، لمدة شهرين، لتفادي تكرار الفوضى التي شهدها الاستحقاق النيابي الأخير.

ويأتي ذلك في توقيت حساس بالنسبة لأفغانستان مع تصعيد حركة طالبان هجماتها، ونية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقليص عدد قوات بلاده المنتشرة في البلاد، ما يهدد بعرقلة جهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة.

وتجري اللجنة الانتخابية المستقلة، التي تعرضت لانتقادات حادة على خلفية إدارتها للانتخابات التشريعية، لقاءات مع الجهات المعنية والمرشّحين المحتملين لبحث تأجيل الاستحقاق.

وقال المتحدث باسم اللجنة ذبيح الله سادات لوكالة فرانس برس إن “الهدف هو الإصلاح وتفادي المشاكل التي سُجّلت في الانتخابات البرلمانية”.

ولا تزال اللجنة في المراحل النهائية من فرز أصوات الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل شهرين، وقد أبدى مراقبون خشيتهم من أنها قد تواجه مشاكل في تنظيم السباق الرئاسي في أبريل.

وكانت اللجنة أشارت سابقا إلى إمكانية تأجيل الاقتراع، لكنّها عادت وتعهّدت في نوفمبر الالتزام بموعده المحدد “نزولا عند رغبة الشعب والأحزاب”.