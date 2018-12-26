الأميرة مشاعل بنت عبدالمحسن : ذوي الإعاقة حققوا تميز وإنجازات عالمية بدعم القيادة الرشيدة

الدمام : حمودالزهراني

أكدت رئيس مجلس إدارة جمعية “همم” لأسر ذوي الإعاقة سمو الأميرة مشاعل بنت عبدالمحسن بن جلوي آل سعود على التميز والإنجازات الكبيرة التي حققها ذوي الإعاقة داخليا وخارجيا بمختلف المجالات الحياتية نتيجة الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لهم ولأسرهم بهدف تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع ،ودعت إلى المزيد من التكامل والتضافر للجهود المبذوله من قبل جميع القطاعات لحصول ذوي الإعاقة على حوقهم كامله.

وأعربت سمو الأميرة مشاعل خلال المؤتمر الإعلامي لمهرجان ( همم ) لدعم أسر ذوي الإعاقة الذي نظمته الجمعية أمس الأول بمقر دار اليوم بحضور ممثلي وسائل إعلام مختلفة ، عن شكرها الجزيل لأمير المنطقة الشرقية لهذه الرعاية الكريمة للمهرجان والتي تأتي إمتدادا لدعمه الكبير لذوي الإعاقة وأسرهم ولمختلف الأنشطة الخيرية بمتابعة واهتمام من سمو نائب أمير المنطقة الشرقية ، مشيدة بدعم الهيئة العامة للرياضة متمثلة بالاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية للمهرجان.

وأوضحت سمو الأميرة مشاعل أن مهرجان همم يأتي لدعم أسر ذوي الإعاقة تحت شعار ( تمكين ، شمولية ، مساواة ) ويستمر لمدة 5 أيام بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بمجال الإعاقة ، متضمنا فعاليات توعوية ورياضية وترفيهية تستهدف أصحاب الهمم وأسرهم ومختلف أفراد المجتمع .

وأشار عضو مجلس إدارة جمعية همم خلدون المبيض إلى وجود ١٦٨ ألف شخص من ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية حسب الهيئة العامة للإحصاء العام الماضي وهي احصائية كبيرة تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة بهدف خدمة ذوي الإعاقة وتأهيل أسرهم ، موضحا أن جمعية همم تهدف لتحقيق التكاملية في العمل وتحسين جودة الحياة لأسر ذوي الإعاقة ، إضافة لتحفيز جميع أفراد المجتمع وقدراتهم للإنتقال بهم من مستوى الرعاية الى مستوى الإنتاجية.

وكشف مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد عن السماح للفتيات من ذوي الإعاقة بممارسة الرياضة بالفترة الصباحية داخل الأندية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة قريبا بعد اكتمال الترتيبات والنظم الداخلية للنادي الاحتياجات الخاصه وخاصة الضوابط المنظمة لعمل مثل هذه الحالات ، وستكون مدينة الدمام هي الأولى على مستوى المملكة في تطبيق هذا القرار ، مبينا أن الشهر المقبل سيشهد أول فعالية لكرة القدم النسائية بالمنطقة الشرقية والتي تأتي ضمن عدة فعاليات ترفيهية واجتماعية وثقافية للعائلات في الصالة الخضراء الرياضية بالدمام بتنظيم إحدى الجهات الخاصة وإشراف مكتب الهيئة العامة للرياضة ، فيما سيتم العمل خلالها وفق الأنظمة والتعليمات الرسمية وبعد اكتمال الموافقة من أمير المنطقة الشرقية .

وأكد السنيد دعم الهيئة العامة للرياضة لمهرجان همم لأسر ذوي الإعاقة بكافة الاحتياجات الكفيلة بنجاح فعالياته المتنوعة التي ستكون وسيلة متميزة لخدمة ذوي الإعاقة وأسرهم وتأهيلهم بمختلف المجالات الحياتية ، منوها إلى الدور الكبير الذي تبذله جمعية همم لخدمة أصحاب الهمم ودمجهم بالمجتمع .

وأكد مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية خالد العبيد الناشط الحقوقي بمجال ذوي الإعاقة حرصهم على تقديم كافة التسهيلات والدعم للجمعيات المعنية بذوي الإعاقة بهدف وصولها للاستدامة التنموية في ظل ماتقدمه الدولة من دعم كبير لهم بمختلف المجالات ، مبينا أن أعداد ذوي الإعاقة كبيرة بالشرقية وهو مايقابله جهود واضحة من أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه حفظهم الله في خدمة ذوي الإعاقة وتوجيه كافة الجهات الحكومية بتهيئة المرافق العامة بما يتناسب معهم حتى تصبح صديقة لذوي الإعاقة .