المعجب يشيد بتنظيم جناح النيابة في الجنادرية

الجنادرية – واس

زار معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، جناح النيابة العامة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33، يرافقه معالي وكيل النيابة، الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، وعدد من منسوبي النيابة العامة.

واطلع الشيخ المعجب على أركان الجناح المختلفة، وما يحتويه من تقنيات حديثة وعروض توعوية وأنشطة تثقيفية، وأبرز الخدمات التي يقدمها الجناح للزوار.

وأكد معاليه، أن الجناح يعرّف زوار الجنادرية عن ما تقوم به النيابة العامة من أعمال ومهام، تصب جميعها في خدمة المواطن والمقيم على تراب هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً، إضافة إلى الشرح الوافي لجميع الزوار.

وعبر النائب العام عن سعادته بما شاهده من عمل منظم في الجناح، حاثاً الجميع على العمل الدؤوب والشرح الوافي لجميع الزوار، وتقديم ما يريده الزائر؛ خدمةً لهذا المرفق الذي نعمل جميعاً من اجل إظهاره بالصورة اللائقة به، داعياً الجميع لزيارة جناح النيابة العامة ، والتعرف على تراث الآباء والأجداد في مهرجان الجنادرية 33.

وختم معاليه زيارته بالتجول على بعض أجنحة المهرجان، التي شملت أجنحة أمن الدولة وأركانه، ووكالة شؤون الأفواج الأمنية، والإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وجناح طريق مكة.