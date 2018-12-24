صفات المرأة التى تخطف قلب وعقل كل رجل ويتمنى الزواج بها

خاص البلاد – نيفين عباس

يستطيع الرجل إخفاء ما به إلا الوقوع فى الحب

هناك إمرأة يتمناها كل رجل ويسعى جاهداً أن يجدها لتكون زوجته

حين يجدها تفضحه عينه ولا يستطيع إبعاد نظره عنها فيبدء السعى جاهداً للفوز بقلبها

ولكن ما هى تلك المواصفات التى إتفق كل الرجال عليها

المرأة الثقيلة

يعشق الرجل المرأة التى تعذبه ويكره كثيراً المرأة الخفيفة

لأنه يرى فيها أنها تحدى يجب الفوز به

قد يعرف الكثير من النساء منهم المرأة الخفيفة وسيبدء فى تعذيبها ولكن سرعان ما يمل الأمر ويتركها

ويبدء فى البحث عن الفتاة الثقيلة التى يرى فيها تميز عن غيرها

لأنه طاردها كثيراً وحصل على قلبها بصعوبة بالغة

بل ويكون مطمئن أنها فى غيابه لا يلفت نظرها أى أحد

ولا تنشغل بأمور تافهة أو تطارده فى كل الأوقات

لأنها واثقة من نفسها جيداً

المرأة التى تكمله

يعشق الرجل المرأة التى يستطيع الإعتماد عليها فى كل شيئ

يجب أن تشاركه يوميات حياته

مستمعه جيدة له

يستطيع أن يجد لديها كل الحلول لمشاكله

وتشعر بما يريد قبل أن يطلبه

وإن كلفها بأمر يعرف جيداً أنها تستطيع إنجازه على أكمل وجه

المرأة المتجددة

يحب الرجال المرأة المتجددة فى حياتها

تفاجئه كل يوم بشيئ جديد

يشعر معها أن حياته بلا روتين

تستطيع أن تخطف قلبه بخفة روحها

وتبهره بتجديد أناقتها ومظهرها وإهتمامها بنفسها

وتحيره فى لمساتها فى تجديد منزلها والإهتمام به

المرأة البسيطة

لا يوجد أسوء من إمرأة كثيرة الشكوى والتذمر

تبكى كثيراً او تتصنع بشكل مبالغ فيه

يحب الرجل المرأة الطبيعية

يحب أن يراها فى كل حالاتها

ليس من الضرورى حين تقابله أن تضع أطنان من مساحيق التجميل

أو تهتم بالحديث والتذمر من صديقة لها أو زميلة عمل

هذه المرأة سرعان ما يكرهها الرجل ويفر منها

وينجذب تجاه المرأة البسيطة المتصالحة مع نفسها

الواثقة من جمالها وطبيعتها الأنثوية الرقيقة

لا تشعره بالتوتر ولا تكلفه ما لا يستطيع توفيره لها

المرأة المحترمة

هناك نماذج سيئة من النساء سهل الحصول على قلبها

يلتفت حولها الكثير من الرجال

ولكن حين يفكر الرجل فى الزواج

لن يتزوجها أبداً

بل سيبحث عن المرأة المحترمة

التى يشهد الجميع على إحترامها وأخلاقها وعفتها

لأنها ليست سهلة المنال ولا يستطيع أحد الحصول على قلبها بسهولة

لا تثير الشكوك أو يستطيع أحد أن يتحدث عنها بسوء

فى حضورها تجبر الجميع على إحترامها

ويضمن الرجل أنها ستصون منزله وقت غيابه

وستحترمه وتقدره ولن تهينه

المرأة المُتطلعة الناجحة

يجب الرجل المرأة الناجحة فى حياتها

ويفر من المرآة اليائسة التى دائماً تحط من قدر نفسها

لأنه يرى فى الناجحة إمرأة رائعة الجمال وتستطيع أن تكون زوجة ناجحة

يفتخر بحبها وبنجاحها أمام الجميع

ولا يخجل من أن يقدمها لأسرته

يراها محبوبة سعيدة ومميزة عن غيرها لأنها تتطلع للنجاح فى حياتها وعملها ومنزلها

المرأة التى يرى فيها أمه

لا يوجد إمرأة تستطيع إختراق قلب أى رجل مثل التى يرى فيها أمه

فهى حنونة وطيبة ومتصالحة

لا تتذكر له الإساءة ولا تحمله هموم

صبورة ومتفهمة له ولمتطلباته

لمستها صادقة غير متكلفة أو مغرورة

تحسن التصرف بحكمة وعقل دون تعصب أو تهور

تعرف ما به دون أن يتكلم

ويشعر معها أنه زوجها وإبنها ويسعى جاهداً لإغراقها بحبه

ويرى فيها الدعم المستمر له ويهرب من العالم إليها ليستريح

إذا كنتى بتلك الصفات عزيزتى حواء فأنتى حلم كل رجل

فلا يوجد رجل إختلف عن أن تلك الصفات يتمناها فى زوجته