عروض ترفيهية في مهرجان جدة للمأكولات

جدة- البلاد

تنطلق الأربعاء القادم فعاليات مهرجان جدة للمأكولات في نسخته الثالثة بعروض مسرحية وفنية ، وفعاليات ترفيهية عائلية مشوقة, وذلك على أرض سما الغربية بمحافظة جدة, بهدف تعزيز مكانة جدة كواجهة سياحية للمطاعم العالمية, والنهوض بقطاع الضيافة الذي يُمثل أحد دعائم الاقتصاد الوطني.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة خالد هاشم ناقرو, أن المهرجان الذي تستمر فعالياته على مدار 11 يوماً، يتواكب مع إجازة الربيع، حيث سيكون سكان جدة وزوارها على موعد مع الترفيه والإبهار، جنباً إلى جنب مع أرقى وأجمل أنواع الأطعمة التي يقدمها المهرجان, الذي حقق نجاحات كبيرة في نسختيه الأولى والثانية ،

مشيرا إلى أن المهرجان يشتمل على فعاليات وعروض مرتبطة بعالم الأكل تناسب جميع أفراد العائلة، وتقام الفعاليات تحت إشراف غرفة غرفة جدة، وبدعم من الهيئة العامة الترفيه، وتنظيم رناد العربية للفعاليات, حيث يستهدف استقطاب أكثر من 100 ألف زائر خلال أيام المهرجان.