إعفاءات ضريبية مقابل ركوب الدراجة بهولندا

جدة ــ وكالات

في محاولة لإيجاد توازن بين عدد المواطنين الهولنديين البالغين 17 مليون نسمة، والدراجات التي يبلغ عددها 23 مليون دراجة، لجأت السلطات الهولندية إلى وسيلة جديدة لإقناع سكانها باستقلال الدراجات على نطاق أكبر. وأعلنت الحكومة الهولندية انها ستستثمر 390 مليون دولار في بنى تحتية مخصصة لركوب الدراجات لإقناع 200 ألف نسمة إضافيين بالتنقل بالدراجات خلال 3 أعوام، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

ولإقناع الناس بالتخلي عن سياراتهم، كان المال هو الخيار المرجح، حيث تكافئ هولندا حاليا ركاب الدراجات بإعفاءات ضريبية بقيمة 0.22 دولار عن كل كيلومتر، وستتفق الشركات والموظفون على المسافة التي يقطعها الشخص بالدراجة، لكن هذه الميزة لا يدعمها كثير من أرباب العمل حاليا، وهذا ما تريد الحكومة تغييره عبر تعزيز المخطط وإشراك مزيد من الشركات.

وأوضحت وزارة البنية التحتية وإدارة المياه الهولندية أنه سيتم تطوير 15 طريقا خاصا بالدراجات، وإنشاء 2500 ساحة انتظار، كما سيتم إجراء تحسينات على 60 مرفقا خاصا بتخزين الدراجات.

وذكرت شبكة “سي إن إن” أن الأمر ليس متعلقا بعدم استعداد الناس لركوب الدراجات في هولندا، ففي عام 2016، كان أكثر من ربع الرحلات التي قام بها الهولنديون باستخدام الدراجة، طبقا للمعهد الهولندي لتحليل سياسات النقل، لكن 25% من تلك الرحلات كانت بغرض الذهاب للعمل، مقارنة بـ37% في أوقات الفراغ، أما الباقي فكانت لأغراض الذهاب إلى المدرسة أو التسوق أو غيرها من الأنشطة.