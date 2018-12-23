أمير المدينة يشكر خادم الحرمين على رعايته لمسجد قباء

المدينة المنورة- البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير المدينة المنورة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على دوام رعايته وعنايته بمسجد قباء وفتح أبوابه على مدار اليوم بعد استكمال منظومة الخدمات والمتطلبات اللازمة تنفيذاً للتوجيه السامي الكريم.

وأكد سمو أمير المنطقة أن خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – وجه ببذل أقصى الجهود للعناية بخدمة مسجد قباء والتيسير على قاصديه, انطلاقاً من مكانته الدينية والتاريخية وهذا ما عهده ولاة الأمر – حفظهم الله – في هذه البلاد منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – حتى عهدنا الزاهر، منوهًا سموه بإحداث نقلة نوعية في الخدمات بمسجد قباء لتمكين المصلين من تأدية فروضهم بكل يسر وطمأنينة.

وأعرب الأمير فيصل بن سلمان عن خالص شكره وتقديره لوزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد والجهات ذات العلاقة على ما بُذل من جهود واهتمام حتى جرى تنفيذ التوجيه الكريم.