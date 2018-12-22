105 مليارات دولار استثمارات خليجية في الاتحاد الأوروبي

بروكسل – وكالات

أوضح مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات”، أن استثمارات دول الخليج العربية في الاتحاد الأوروبي بلغت 92 مليار يورو (105 مليارات دولار) في حين يستثمر الاتحاد 98 مليار يورو (112 مليار دولار) في دول الخليج العربية، إضافة إلى العراق واليمن.

وأضاف مكتب الإحصاءات في تقرير أصدره حديثا، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمستثمرين مقيمين في الاتحاد الأوروبي في بقية دول العالم بلغ 7 تريليونات يورو في نهاية عام 2017 بتراجع بنسبة 4.8% مقارنة بنهاية عام 2016 ،

مشيرا إلى أن الاستثمارات التي تحتفظ بها بقية دول العالم داخل الاتحاد الأوروبي، بقيت مستقرة تقريبا عند 6.2 تريليون يورو في نهاية عام 2017، مقارنة بعام 2016.

من جهة ثانية، أوضح التقرير أنه في نهاية عام 2017 استقطبت الولايات المتحدة 34.7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر للاتحاد الأوروبي في العالم، بقيمة بلغت 2.5 تريليون يورو، متقدمة بكثير على سويسرا، التي استقطبت 979 مليار يورو، ثم الصين بنحو 328 مليار يورو.

كما استحوذ الاستثمار الأمريكي المباشر على 34.7% من إجمالي استثمارات العالم في الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2017 تلاه من سويسرا 802 مليار يورو، والمراكز المالية الخارجية في برمودا 572 مليار يورو.