33 فريقاً يتنافسون في مرحلة نصف النهائي لمبادرة جميل للتقنية العميقة

البلاد (الرياض)

استقطبت مبادرة جميل للتقنية العميقة في نسختها الثانية 33 فريقاً متنافساً في مرحلة نصف النهائي من أصل 900 مُتقدم؛ والتي أُقيمت في مقر حاضنة “الكراج” بمدينة الرياض، ونظمتها مؤسسة مجتمع جميل السعودية، بالشراكة مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، بهدف تطوير المشاريع البحثية والابتكارية في المجالات العلمية والتقنية العميقة.

وركزت المبادرة في هذه النسخة على القطاعات الحيوية للمملكة العربية السعودية، مثل: الصحة، والطاقة، والبيئة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مثل دعم رواد الأعمال المعتمدين على الأبحاث العلمية وتنمية مهاراتهم ودعم جيل جديد من الشركات الناشئة في التقنيات العميقة.

وخلال مرحلة نصف النهائي، خضع 33 فريقاً متنافساً لتدريب مُتخصص وذو مستوى متقدم، واستفادوا من الجلسات الاستشارية متعددة التخصصات، وأجروا زيارة للمعامل البحثية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، واختتموا أنشطة المرحلة بعرض المشروعات أمام لجنة التحكيم المكوّنة من نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف القطاعات.

من جانبه أوضح مدير عام أول للمبادرات في مجتمع جميل السعودية، محمد عبدالغفار، أنه استكمالًا لنجاح النسخة الأولى من مبادرة جميل للتقنية العميقة في عام 2025، استمر العمل مع شركاء المبادرة على تطوير هذه النسخة لجعلها نقطة انطلاق لريادة الأعمال المعتمدة على البحث العلمي، الذي يخدم منصة تمكينية للعلماء والباحثين والمبتكرين في المملكة، عبر توفير الأدوات والمواد اللازمة لتحويل الأفكار البحثية إلى نماذج أعمال تجارية.

وأكد أن مستوى الابتكارات وجودة الحلول المقدّمة تعكس مستوى الجهد المبذول، كما أظهرت الفرق المشاركة مستوى متميز من الجدية والالتزام؛ منوهاً أن الفرق اجتازت جلسات التوجيه والإرشاد المتخصصة، وتبادل الخبرات بين الفرق المشاركة لتطوير استراتيجياتها وصقل نماذج أعمالها، وتعزيز جاهزيتها للمرحلة النهائية، حيث لُوحظ التطوّر النوعي في جودة المشاريع المشاركة في النسخة الثانية مقارنة بالعام الماضي، سواءً كان ذلك من ناحية المبيعات المتحققة، أو الوصول الجغرافي للمنتجات والخدمات، أو كمية الاستثمارات المجذوبة.

يذكر أنه من أصل 33 فريقاً مشاركاً، تم اختيار 10 فرق للتأهل إلى المرحلة النهائية من المبادرة، وهي: لينوس بيو مينا، لسان، وبيكسِت، وقيس هيلث، والنفط الرقمي، وبيور أدفانس، وترو نكسس، وشركة ابتكار أغشية الفصل، وفلوجارد، وحكيم؛ وستخوض الفرق المتأهلة مرحلة متقدمة من التدريب والإرشاد، تمهيداً للتنافس على جوائز المبادرة التي ستوزع على المراكز الثلاثة الأولى، والبالغ قيمتها 2,250,000 ريال سعودي.