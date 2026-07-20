الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث تمنح اللجنة المحلية لكأس آسيا السعودية 2027 الجائزة الذهبية لعام 2026

البلاد (الرياض)

عززت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027 سجلها في التميز التشغيلي، بحصولها على الجائزة الذهبية من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث (RoSPA) لعام 2026، إحدى أعرق الجوائز العالمية في مجال الصحة والسلامة، تقديرًا لالتزامها بتطبيق أعلى المعايير في إدارة وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية.

وأُقيم حفل توزيع الجوائز في العاصمة البريطانية لندن، بتنظيم الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث (RoSPA)، وهي جهة عالمية رائدة في مجال الصحة والسلامة المهنية تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها.

وجاء هذا التقدير بعد عام شهد إدارة اللجنة المحلية عددًا من أبرز البطولات والفعاليات الكروية، شملت كأس آسيا تحت (23) عامًا 2026، ونهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026، وكأس آسيا تحت (17) عامًا 2026، إلى جانب تنظيم حفل قرعة كأس آسيا السعودية 2027، وحفل قرعة بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 27”.

ويؤكد هذا الإنجاز كفاءة العمل الذي تقوده اللجنة المحلية في مختلف مراحل التخطيط والتنظيم والتنفيذ، وحرصها على ترسيخ ثقافة الصحة والسلامة بوصفها جزءًا أساسيًا من نجاح العمليات التشغيلية، وفق أفضل الممارسات المعتمدة دوليًا.

وتواصل اللجنة المحلية استعداداتها لاستضافة كأس آسيا السعودية 2027، التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027 في مدن الرياض وجدة والخبر، بمشاركة (24) منتخبًا يتنافسون في (51) مباراة، في أول نسخة من البطولة تقام في المملكة.

وتواصل اللجنة استعداداتها لتنظيم بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 27″، التي تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة من (23) سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، ضمن سلسلة من البطولات التي تعكس تنامي مكانة المملكة على خارطة استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وتأتي هذه الجائزة امتدادًا لمسيرة اللجنة المحلية في تطوير بيئة عمل آمنة ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يدعم جاهزيتها لتنظيم بطولة قارية تواكب تطلعات المملكة، وتعكس المكانة المتنامية للرياضة السعودية على المستويين الإقليمي والدولي.