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أوامر ملكية: عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للصناعة.. وبافقيه أميناً لمحافظة جدة

صحيفة البلادaccess_time26 / محرم / 1448 هـ      11 يوليو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (جدة)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم عدداً من الأوامر الملكية، قضى أولها بإعفاء بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف من منصبه وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية، إضافةً إلى استمراره وزيرًا للطاقة.

ونص الأمر الملكي الثاني على تعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء، فيما نص الأمر الملكي الثالث على إعفاء المهندس أحمد بن عبدالعزيز بن محمد العوهلي من منصبه محافظًا للهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتكليف بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، بالقيام بعمل محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بالإضافة إلى مهامه.

أما الأمر الملكي الرابع، فنص على إعفاء شلعان بن راجح بن عبدالله بن شلعان من منصبه وكيلًا للنيابة العامة، بينما نص الأمر الملكي الخامس على تعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

وشملت الأوامر الملكية أيضًا تعيين إحسان بن عباس بن حمزة بافقيه أمينًا لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الشيخ الدكتور محمد بن سليمان بن عبدالعزيز المطلق نائبًا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، وتعيين طلال بن فؤاد بن أحمد الحمود نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية بالمرتبة الممتازة، إلى جانب تعيين عبدالإله بن عبدالعزيز بن محمد الدحيم نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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