مونديال 2026.. منتخب أمريكا يتخطى البوسنة والهرسك إلى دور الـ 16

البلاد (جدة)

انتزع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بطاقة الترشح إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026، إثر انتصاره الثمين على حساب نظيره البوسنة والهرسك بهدفين دون رد في لقاء الدور الـ32.

ولعب المنتخب الأمريكي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 64 بعد طرد اللاعب فولارين بالوغون بعد تدخل عنيف استحق عليه البطاقة الحمراء.

وكان بالوغون هو صاحب هدف أمريكا الأول في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، وأضاف مالك تيلمان الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وألغى حكم المباراة هدفين لأمريكا بداعي التسلل بواقع هدف في كل شوط، بعد العودة لتقنية الفار.

وسيواجه منتخب أمريكا نظيره البلجيكي في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 بعد تخطي عقبة البوسنة والهرسك، الذي ودع البطولة مع أول دور إقصائي.