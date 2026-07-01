مونديال 2026.. فرنسا تعبر لثمن النهائي بثلاثية سويدية

البلاد (جدة)

بقيادة ثلاثي هجومي مرعب، عبرت فرنسا دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم، بفوزها الصريح والسهل على السويد 3-0، الثلاثاء في نيوجيرزي، لتضرب موعدا مع الباراغواي، الفائزة على ألمانيا، في دور الـ16 السبت في فيلادلفيا.

سجل لفرنسا كيليان مبابي (45 و74)، رافعا رصيده إلى ستة أهداف في النسخة الحالية بالتساوي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، و18 في مجموع مشاركاته، بفارق هدف أيضا عن ميسي، فيما أضاف برادلي باركولا الثالث (53).

كما رفع مبابي رصيده مع المنتخب إلى 62 هدفا في 102 مباراتين. وسيواجه منتخب فرنسا في ثمن النهائي منتخب الباراغواي.

وقال مبابي أفضل لاعب في المباراة “كانت بدايتنا متحفظة نوعا ما، أعتقد أنه كان بإمكاننا دخول المباراة بشكل أفضل، لكننا بعدها اندمجنا في الأجواء. أتيحت لنا فرص كان يمكننا تسجيلها في وقت مبكر، لكن كما تعلمون، هذا جزء من كرة القدم. نجحنا في التسجيل وسيطرنا على المباراة”.

أما مدربه ديدييه ديشان، فشرح “لن أقول إن مباراتنا كانت سهلة، لكن كان لدينا هامش مريح، حتى لو كان بإمكاننا أن نكون أكثر فاعلية في الشوط الأول. لذلك، يجب الاستمتاع بالأمر. نعلم أنه بعد أربعة أيام تنتظرنا مباراة أخرى، لكننا هنا من أجل ذلك، واللاعبون هنا من أجل ذلك”.

وتابع الثلاثي الهجومي الضارب المؤلف من مبابي وعثمان ديمبيليه ومايكل أوليسيه تألقه مع فرنسا الباحثة عن تأهل ثالث تواليا إلى النهائي، بعد لقب 2018 والخسارة في 2022 أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

وأصبحت فرنسا أول منتخب في تاريخ كأس العالم يسجل ثلاثة أهداف أو أكثر في خمس مباريات متتالية.