زار مقر المجموعة في «كافد».. وزير الإعلام: نعيش لحظة فارقة بانطلاق «شبكة الشرق» من عاصمة التأثير والقرار

البلاد (الرياض)

أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن انطلاق “شبكة الشرق” من الرياض يعتبر لحظة فارقة في مسيرة الإعلام العربي. وقال في مقابلة مع الشرق بلومبرغ: “نحن نعيش اليوم لحظة فارقة ومميزة جدًا في مسيرة الإعلام العربي بانطلاق “شبكة الشرق” من الرياض عاصمة التأثير والقرار والنمو في المنطقة. اليوم لا نتحدث عن انتقال جغرافي فحسب، وليس انتقالًا من مدينة إلى مدينة بقدر ما هو إعادة تموضع استراتيجي إذا صح التعبير إلى المكان الذي تصاغ فيه قصة المكان سياسيًا واقتصاديًا ورياضيًا وإعلاميًا، وأعني فيها الرياض. اليوم نحن نتحدث عن أن كل وسائل الإعلام وكل المنصات تبحث عن الطريقة المناسبة للوصول إلى مقر الأحداث العالمية”.

وزار الدوسري الاستوديوهات الجديدة المتطورة لـ”شبكة الشرق” في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) م. عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع، والرئيس التنفيذي للمجموعة جمانا الراشد. وقال الدوسري: “عند الحديث عن الشرق بلومبرغ، فنحن لا نتحدث عن شاشة فقط، نحن نتحدث عن مجموعة من التغطيات الإعلامية، بودكاست، نتكلم عن قنوات تلفزيونية، نتكلم عن واقع معزز، نتكلم عن وسائل ومشاركة في منصات التواصل الاجتماعي. كل هذا يعطي مفهومًا جديدًا للإعلام الذي لم يعد إعلامًا قديمًا وحديثًا بقدر ما هو إعلام تقدمه في تقديري مجموعة الشرق بأفضل طريقة ممكنة. هي تمزج بين الإعلام القديم والحديث وتصل إلى جميع الشرائح والمستويات”.

وتجوّل الدوسري في غرفة الأخبار المتكاملة لـ”الشرق بلومبرغ”، والاستوديوهات التلفزيونية، واطلع على عمليات البث التي تجري من المقر الجديد للمجموعة. كما تضمنت زيارته تعرفه إلى القدرات التحريرية والإنتاجية للشبكة، ونموذجها للبث عبر المنصات المتعددة، والتقنيات المتقدمة الداعمة للإنتاج التلفزيوني والرقمي والإذاعي وإنتاج البودكاست. كما سلّطت الزيارة الضوء على نقل عمليات البث التي قامت بها مؤخراً “الشرق بلومبرغ” من استوديوهاتها الجديدة في مركز الملك عبد الله المالي.