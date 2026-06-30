زار مقر المجموعة في «كافد».. وزير الإعلام: نعيش لحظة فارقة بانطلاق «شبكة الشرق» من عاصمة التأثير والقرار

أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن انطلاق “شبكة الشرق” من الرياض يعتبر لحظة فارقة في مسيرة الإعلام العربي. وقال في مقابلة مع الشرق بلومبرغ: “نحن نعيش اليوم لحظة فارقة ومميزة جدًا في مسيرة الإعلام العربي بانطلاق “شبكة الشرق” من الرياض عاصمة التأثير والقرار والنمو في المنطقة. اليوم لا نتحدث عن انتقال جغرافي فحسب، وليس انتقالًا من مدينة إلى مدينة بقدر ما هو إعادة تموضع استراتيجي إذا صح التعبير إلى المكان الذي تصاغ فيه قصة المكان سياسيًا واقتصاديًا ورياضيًا وإعلاميًا، وأعني فيها الرياض. اليوم نحن نتحدث عن أن كل وسائل الإعلام وكل المنصات تبحث عن الطريقة المناسبة للوصول إلى مقر الأحداث العالمية”.
وزار الدوسري الاستوديوهات الجديدة المتطورة لـ”شبكة الشرق” في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) م. عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع، والرئيس التنفيذي للمجموعة جمانا الراشد. وقال الدوسري: “عند الحديث عن الشرق بلومبرغ، فنحن لا نتحدث عن شاشة فقط، نحن نتحدث عن مجموعة من التغطيات الإعلامية، بودكاست، نتكلم عن قنوات تلفزيونية، نتكلم عن واقع معزز، نتكلم عن وسائل ومشاركة في منصات التواصل الاجتماعي. كل هذا يعطي مفهومًا جديدًا للإعلام الذي لم يعد إعلامًا قديمًا وحديثًا بقدر ما هو إعلام تقدمه في تقديري مجموعة الشرق بأفضل طريقة ممكنة. هي تمزج بين الإعلام القديم والحديث وتصل إلى جميع الشرائح والمستويات”.
وتجوّل الدوسري في غرفة الأخبار المتكاملة لـ”الشرق بلومبرغ”، والاستوديوهات التلفزيونية، واطلع على عمليات البث التي تجري من المقر الجديد للمجموعة. كما تضمنت زيارته تعرفه إلى القدرات التحريرية والإنتاجية للشبكة، ونموذجها للبث عبر المنصات المتعددة، والتقنيات المتقدمة الداعمة للإنتاج التلفزيوني والرقمي والإذاعي وإنتاج البودكاست. كما سلّطت الزيارة الضوء على نقل عمليات البث التي قامت بها مؤخراً “الشرق بلومبرغ” من استوديوهاتها الجديدة في مركز الملك عبد الله المالي.
والتقى أيضاً بالصحفيين والمذيعين والمنتجين والمهندسين والفرق الفنية من مختلف أنحاء الشبكة، مؤكداً بذلك على الدور المهم الذي تقوم به المجموعة في الابتكار والمساعدة في دعم التطوير المستمر لقطاع الإعلام في المملكة.
وأضافت الرئيس التنفيذي لـSRMG جمانا الراشد: “تشرفنا باستقبال وزير الإعلام في المقر الجديد للمجموعة واستوديوهات «شبكة الشرق». وتؤكد زيارة الوزير الدعم المتواصل الذي توليه المملكة لتطوير قطاع إعلامي عالمي المستوى، بما يعزز الابتكار، ويمكّن المؤسسات الإعلامية السعودية من النمو والتوسع. ونعتز في SRMG بأن نكون جزءًا من هذه المسيرة، عبر الاستثمار في المحتوى المبتكر، والتقنيات الإعلامية، والكفاءات الوطنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد للإعلام وصناعة المحتوى”.
وتمثّل هذه المرافق الجديدة أكثر من مجرد استثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية؛ بل هي استثمار في الإبداع والصحافة الموثوقة. ومن خلال جمع قدراتنا التحريرية والإنتاجية والبثية تحت سقف واحد، نعزّز قدرتنا على تقديم صحافة عالية الجودة بمزيد من السرعة والعمق والابتكار، مع تمكين فرقنا من خدمة الجماهير بشكل أفضل في مختلف أنحاء المملكة وخارجها”.
واختُتمت الزيارة باجتماع جمع سلمان الدوسري بكبار قادة المجموعة لمناقشة التطوير المستمر لقطاع الإعلام في المملكة العربية السعودية، وأهمية الاستثمار في القطاع لمواصلة تعزيز الحضور الإعلامي للمملكة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتأتي الزيارة بعد يوم واحد من إطلاق “الشرق بلومبرغ” ونقل عمليات البث الخاص فيها إلى استوديوهاتها الجديدة في مركز الملك عبدالله المالي، لتمثّل محطة بارزة جديدة في مسيرة النمو المستمرة لـ”شبكة الشرق”، وترسّخ مكانة الرياض كمركز إقليمي ناشئ للإعلام والأعمال والصحافة الاقتصادية والمالية.
وتواصل الشبكة توسيع تغطيتها وبرامجها وقدراتها الرقمية عبر منصاتها المختلفة، والتي تشمل “الشرق بلومبرغ”، و”الشرق للأخبار”، و”الشرق الوثائقية”، و”الشرق ديسكفري”، و”الشرق بودكاست”، و”راديو الشرق مع بلومبرغ”، و”الشرق NOW”.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م