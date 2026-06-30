المحليات

وزير الخارجية يصل إلى الصين في زيارة رسمية

صحيفة البلادaccess_time15 / محرم / 1448 هـ      30 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (بكين)
وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم إلى مدينة بكين عاصمة جمهورية الصين الشعبية، وذلك في زيارة رسمية.
ومن المقرر أن يجري سموه عددًا من اللقاءات خلال الزيارة مع كبار المسؤولين في الحكومة الصينية، لبحث العلاقات الثنائية ومختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
Alaa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *