تمديد مهلة تصحيح أوضاع رخص العمل حتى نهاية 2026

البلاد (الرياض)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تمديد المهلة المخصصة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المتعلقة برخص العمل حتى نهاية العام الحالي، في خطوة تستهدف تعزيز الامتثال لأنظمة العمل، وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وإتاحة فرصة إضافية للمنشآت والعاملين لاستكمال الإجراءات النظامية.

ويشمل القرار العمالة التي مضى على انتهاء رخص عملها أكثر من 12 شهرًا، إضافة إلى العمالة التي لم تُصدر لها رخص عمل خلال فترة تجاوزت 6 أشهر من تاريخ انضمامها إلى المنشأة.

وأكدت الوزارة أن تمديد المهلة يأتي استمرارًا لجهودها في رفع مستوى الامتثال داخل سوق العمل، ومعالجة أوضاع العمالة والمنشآت بما يسهم في تعزيز استقرار بيئة العمل وتنظيمها وفق الأنظمة المعمول بها.

ودعت أصحاب المنشآت والعاملين إلى الاستفادة من المهلة والمبادرة بتجديد رخص العمل أو إصدارها قبل انتهائها، مشددة على أن عدم تصحيح الأوضاع خلال الفترة المحددة سيؤدي إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.