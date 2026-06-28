مونديال 2026.. الأرجنتين تتصدر”العاشرة”بالعلامة الكاملة

البلاد (جدة)

واصل منتخب الأرجنتين عروضه القوية في كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نظيره الأردني بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وبهذا الانتصار، أنهى المنتخب الأرجنتيني دور المجموعات بالعلامة الكاملة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، ليؤكد جاهزيته لمواصلة مشواره في البطولة بعدما كان قد ضمن التأهل إلى دور الـ32 مسبقًا. في المقابل، ودع المنتخب الأردني المنافسات من الدور الأول بعدما تلقى خسارته الثالثة على التوالي، لينهي مشواره دون حصد أي نقطة.

الأرجنتين تفرض سيطرتها في الشوط الأول

بدأ المنتخب الأرجنتيني المباراة بضغط هجومي واضح، بينما أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في وجه لاعب الأردن مهند أبو طه عند الدقيقة 17.

ولم يتأخر منتخب “التانجو” في ترجمة أفضليته، حيث افتتح جيوفاني لو سيلسو التسجيل في الدقيقة 19 بعد هجمة منظمة، قبل أن يعزز لاوتارو مارتينيز النتيجة بهدف ثانٍ من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بهدفين دون رد.

مع انطلاق الشوط الثاني، أجرى المدير الفني للمنتخب الأردني جمال السلامي تبديلين دفعة واحدة، بإشراك موسى التعمري ومحمود المرضي بدلًا من عودة الفاخوري وعلي العزايزة، في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي.

وكاد لاوتارو مارتينيز أن يضيف الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 53، إلا أن العارضة تصدت لتسديدته، قبل أن ينجح موسى التعمري في تقليص الفارق للأردن بتسجيله الهدف الأول لمنتخبه في الدقيقة 55، ليمنح فريقه دفعة معنوية في الدقائق التالية.

ميسي يترك بصمته

وفي الدقيقة 60، دفع المدير الفني للأرجنتين ليونيل سكالوني بالنجم ليونيل ميسي بدلًا من لاوتارو مارتينيز، ليحظى قائد التانجو بفرصة المشاركة خلال الشوط الثاني.

ولم يحتج ميسي إلى الكثير من الوقت لترك بصمته، إذ سجل الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 80، مؤكدًا تفوق منتخب بلاده وحاسمًا المواجهة بنتيجة 3-1.

وبهذا الفوز، يواصل المنتخب الأرجنتيني مشواره بثقة نحو الأدوار الإقصائية، بينما يودع المنتخب الأردني البطولة بعد مشاركة لم ينجح خلالها في حصد أي نقطة.