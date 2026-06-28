الرياضة

مونديال 2026.. تأهل تاريخي لـ”الكونغو” لدور الـ 32

صحيفة البلادaccess_time13 / محرم / 1448 هـ      28 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حقق منتخب الكونغو الديمقراطية فوزًا ثمينًا على نظيره الأوزبكي بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت صباح الأحد على ملعب “أتلانتا ستيديوم”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الحادية عشرة، ليخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.

افتتح إلدور شومورودوف التسجيل لمنتخب أوزبكستان في الدقيقة 10، قبل أن يدرك يوان ويسا التعادل للكونغو الديمقراطية من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وأضاف فيستون ماييلي الهدف الثاني في الدقيقة 78، قبل أن يعود ويسا ويؤكد الانتصار بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأنهى منتخب كولومبيا دور المجموعات في الصدارة برصيد 7 نقاط، يليه المنتخب البرتغالي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ليتأهل المنتخبان مباشرة إلى دور الـ32.

وجاء منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ليحجز مقعده في الأدوار الإقصائية ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، وسيواجه منتخب إنجلترا، بينما تذيل منتخب أوزبكستان الترتيب دون أي نقطة.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *