مونديال 2026.. تأهل تاريخي لـ”الكونغو” لدور الـ 32

البلاد (جدة)

حقق منتخب الكونغو الديمقراطية فوزًا ثمينًا على نظيره الأوزبكي بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت صباح الأحد على ملعب “أتلانتا ستيديوم”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الحادية عشرة، ليخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.

افتتح إلدور شومورودوف التسجيل لمنتخب أوزبكستان في الدقيقة 10، قبل أن يدرك يوان ويسا التعادل للكونغو الديمقراطية من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وأضاف فيستون ماييلي الهدف الثاني في الدقيقة 78، قبل أن يعود ويسا ويؤكد الانتصار بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأنهى منتخب كولومبيا دور المجموعات في الصدارة برصيد 7 نقاط، يليه المنتخب البرتغالي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ليتأهل المنتخبان مباشرة إلى دور الـ32.

وجاء منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ليحجز مقعده في الأدوار الإقصائية ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، وسيواجه منتخب إنجلترا، بينما تذيل منتخب أوزبكستان الترتيب دون أي نقطة.